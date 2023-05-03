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НовостиСпорт3 мая 2023 11:57

В Челябинске стартовал хоккейный турнир «Лига Ставок Большой тур Сборной»

В турнире в составе сборной России принимает участие защитник челябинского «Трактора» Илья Карпухин
Дарья ЧУВАТКИНА
Фото: пресс-служба губернатора.

Фото: пресс-служба губернатора.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер открыл хоккейный турнир «Лига Ставок Большой тур Сборной». Вместе с президентом российской хоккейной Федерации Владиславом Третьяком и генеральным секретарем Федерации хоккея Республики Беларусь Андреем Башко глава региона поприветствовал трибуны ледовой арены Трактор и сделал символическое вбрасывание шайбы.

Алексей Текслер отметил, что Челябинск рад принимать на домашнем льду сборные России и Беларуси и выразил уверенность, что вычеркнуть эти команды из мирового хоккея ни у кого не получится.

Столица Южного Урала стала первым городом в рамках хоккейного турне. Следующая игра «России 25» против сборной Белоруссии пройдет уже сегодня, а в составе сборной России примет участие защитник челябинского клуба Илья Карпухин.

Отметим, для развития хоккейного движения в регионе создаются все условия. В наступившем году в Челябинске состоялось открытие академии «Трактор», строительство которой поддержал губернатор региона Алексей Текслер.