В центре Челябинска на 9 Мая будут два раза закрывать движение транспорта

Утром движение перекроют из-за парада Победы Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

На время празднования Дня Победы в Челябинске дважды закроют движение транспорта. В обоих случаях перекрытие дорог будет осуществляться на центральных улицах. Об этом сообщили в мэрии города.

В первый раз движение закроют утром из-за парада Победы. Ограничения для автомобилистов будут действовать с 6:00 до 13:00. Перекрытие дорог затронет следующие участки улиц:

- проспект Ленина от Свердловского проспекта до улицы Свободы;

- улица Воровского от Тимирязева до проспекта Ленина;

- улица Цвиллинга от Тимирязева до Карла Маркса;

- улица Елькина от Тимирязева до Воровского;

- улица Елькина от проспекта Ленина до Коммуны;

- улица Васенко от проспекта Ленина до Коммуны;

- улица Советская от проспекта Ленина до Труда;

- улица Коммуны от Советской до Цвиллинга.

На этот же период для автомобилистов будут закрыты въезды на парковки по проспекту Ленина на участке от Свердловского проспекта до улицы Свободы.

Кроме того, для прохождения колонны с 6:00 до 13:00 часов станут кратковременно ограничивать проезд по проспекту Ленина от улицы Танкистов до Артиллерийской.

На время проведения праздничного концерта и фейерверка движение транспорта будет закрыто с 20.00 до 23.00 на следующих улицах:

- улица Цвиллинга от проспекта Ленина до улицы Труда;

- улица Кирова от Труда до проспекта Победы;

- улица Братьев Кашириных от Краснознаменной до Российской;

- Свердловский проспект от проспекта Победы до проспекта Ленина;

- улица Труда от Российской до Энгельса;

- улица Красная от проспекта Ленина до улицы 8 Марта;

- улица Каслинская — от улицы 8 Марта до проспекта Победы.

О работе общественного транспорта на 9 Мая обещают сообщить позднее.

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