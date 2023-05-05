Жители Челябинской области до конца мая могут выбрать места для будущего благоустройства

Фото: пресс-служба губернатора.

Более 375 тысяч южноуральцев уже проголосовали за дворы, парки и скверы, которые хотят видеть благоустроенными. Всероссийское онлайн-голосование от проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда» стартовало 15 апреля и продлится до конца мая.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер призвал жителей региона принять участие в голосовании и совместно выбрать облик окружающих пространств.

— На протяжении нескольких лет мы уделяем особое внимание благоустройству городов и районов, — подчеркнул Алексей Текслер. — Давайте вместе решать, как должны преобразиться наши парки и набережные, скверы и детские площадки. Голосуйте, чтобы спортплощадка, детский городок или прогулочная зона появились именно там, где они больше всего нужны. Каждый голос нужен и важен.

Выбрать, какие из 205 городских и сельских объектов будут благоустроены в ближайшее время, может каждый южноуралец старше 14 лет. Проголосовать можно на странице 74.gorodsreda.ru с использованием платформы «Госуслуги. Решаем вместе», на виджетах общественного голосования «Госуслуги. Решаем вместе» на сайте муниципалитета, а также через приложение волонтеров в общественных местах всех муниципалитетов-участников.

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