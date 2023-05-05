ГИБДД устроит в Челябинской области тотальные проверки водителей на 6-9 мая

Проверки будут проходить четыре дня Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В предстоящие выходные сотрудники Госавтоинспекции Челябинской области устроят тотальные проверки автомобилистов. Рейдовые мероприятия пройдут с 6 по 10 мая. Кроме того, будет увеличено количество нарядов ДПС на дорогах.

— Инспекторы дорожно-патрульной службы будут нацелены на выявление и пресечение грубых нарушений правил дорожного движения, а также на предупреждение ДТП с участием водителей в состоянии опьянения, лишенных и не имеющих права управления, — сообщили в пресс-службе ГИБДД по Челябинской области.

В Госавтоинспекции отметили, что грубые нарушения ПДД нередко приводят к серьезным авариям. Жителям региона порекомендовали сообщать о происшествиях на дорогах по телефонам 02 или 112.

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