Алексей Глазков назначен прокурором Тракторозаводского района Челябинска

Алексей Глазков. Фото: прокуратура Челябинской области
Прокурором Тракторозаводского района Челябинска стал Алексей Глазков. В пятницу, 5 мая, его представил местному коллективу и чиновникам прокурор области Карен Габриелян. Об этом сообщили в пресс-центре надзорного ведомства.
В органах прокуратуры Алексей Глазков проходит службу с 2003 года. Он работал помощником прокурора Снежинска, прокурором отдела и старшим прокурором отдела по поддержанию государственного обвинения прокуратуры региона. Также был заместителем прокуроров Сосновского и Кизильского районов. С августа 2020 года возглавлял прокуратуру Кунашакского района.
Ранее пост прокурора Тракторозаводского района Челябинска занимал Алексей Вахрушев. В ноябре прошлого года его назначили на должность заместителя прокурора Луганской народной республики (ЛНР).
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