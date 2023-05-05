В турнире по профессиональному боксу «Битва на Урале» в Челябинске в главном бою сразится чемпион мира Марк Петровский

В главном бою вечера профессионального турнира по боксу, который пройдет в челябинском Дворце спорта «Юность» 12 мая, сразится чемпион мира Марк Петровский. Фото предоставлено организаторами турнира

В главном бою вечера профессионального турнира по боксу, который пройдет в челябинском Дворце спорта «Юность» 12 мая, сразится чемпион мира Марк Петровский. Один из самых перспективных российских боксеров-профессионалов. Заслуженный мастер спорта Марк Петровский проведет 8-раундовый бой против опытного аргентинца Алехандро Сосы.

Воспитаннику красноярской школы бокса 24 года, но к этому возрасту Марк Петровский уже успел собрать практически все самые значимые титулы в любительском боксе. Чемпион МВД России, победитель первенства страны среди молодежи, V летней Спартакиады молодежи России и, наконец, «золото» чемпионата России и мира в 2021 году стали венцом его карьеры в любителях.

В феврале 2022 года состоялся дебют Петровского на профессиональном ринге. Он уверенно победил кенийца Коллиса Омонди Ойяла. После этого одержал еще три победы. На турнире в Челябинске не знающий поражений Марк Петровский проведет бой против опытнейшего боксера из Аргентины Алехандро Сосы. Латиноамериканскому бойцу 36 лет, за его плечами 13 боев на профессиональном ринге, 11 из которых завершились победами (в том числе 5 — нокаутом).

Дебют аргентинца в профи состоялся в 2010 году, при этом он выиграл все семь своих стартовых поединков у неплохих бойцов из Мексики, Кубы и Бразилии. Единственные два поражения он потерпел от соотечественника Алехандро Валори и бразильца Айлтона в 2015 году. Но обращает на себя внимание, что последние три своих поединка Соса выиграл, в том числе в марте этого года у опытного колумбийца Алехандро Беррио. Это говорит о том, что у россиянина легкой прогулки в бою с аргентинцем не будет.

В соглавном бою вечера выступит еще одна пара тяжеловесов. Местная публика горячо поддержит еще одного недавнего лидера сборной России в любительском боксе, чемпиона России-2021 Андрея Стоцкого из Челябинска. 28-летний спортсмен делает свои первые шаги на профессиональном ринге. И достаточно уверенные: в двух поединках он завершал свои бои нокаутами. Имя его соперника пока держится в секрете и станет известно ближе к началу турнира.

— Бои тяжеловесов – это всегда зрелищно. Не случайно, очень многие бои с их участием заканчиваются нокаутами, потому что эти ребята бьют сильно и жестко. Любопытно посмотреть в деле одного из самых талантливых российских боксеров современности Марка Петровского. Да и челябинец Андрей Стоцкий очень перспективный боец, который может сделать себе успешную карьеру на профессиональном ринге. Уверен, что любители бокса получат удовольствие от просмотра боев экстра-класса, — считает спортивный директор промоутерской компании UralBoxingPromotions Константин Пономарев.

Напомним, что выйдут на ринг в «Битве на Урале» и еще два боксера Челябинской области — Максим Стахеев и кубинец Мигель Байона, который живет и тренируется в южноуральской столице.

Организаторами вечера профессионального бокса «Битва на Урале» выступают промоутерские компании UralBoxingPromotions и Patriot совместно с Федерацией бокса Челябинской области и Фонда поддержки спорта Челябинской области, а также при поддержке спонсоров и информационных партнеров среди которых и медиахолдинг «Комсомольская правда».

Начало вечера профессионального бокса 12 мая в 19.00. Приобрести билеты на него можно в городских зрелищных кассах или на сайте.

Внимание! При покупке билетов в первые ряды партера зритель приобретает уникальную возможность не только увидеть самые яркие моменты вечера профессионального бокса с лучших мест, но и получить крутой мерч от организаторов «Битва на Урале», а также доступ в зону фуршета.

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