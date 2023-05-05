В Челябинске до 1 июля закроют движение транспорта по переулку Молодежный

Переулок Молодежный будет недоступен для автомобилистов Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Движение автомобилей по переулку Молодежный в Челябинске временно закроют. Об этом 5 мая сообщили в городской администрации.

— Для проведения работ по строительству сетей водоснабжения с 8:00 часов 8 мая до 20:00 часов 1 июля будет закрыто движение транспорта по переулку Молодежный в районе дома № 4 по проспекту Ленина, — уточнили в мэрии.

Водителей просят учитывать ограничения и заранее планировать свой маршрут.

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