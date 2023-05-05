Воссоздали атмосферу 1945-го: «Поезд Победы» в Челябинске встретили с музыкой и цветами

Фото: ЮУЖД

В пятницу, 5 мая, на челябинский вокзал прибыл ретропоезд Победы на паровой тяге. Сотни жителей города вместе с ветеранами собрались у перрона в ожидании железнодорожного состава. Услышав первые гудки, челябинцы ринулись поближе к путям, чтобы рассмотреть поезд и заснять видео на память.

— Ретропоезд, ведомый паровозом модели Л, прибыл в столицу Южного Урала. Воссоздали атмосферу 1945-го – так и в победном мае на вокзалах с музыкой и цветами встречали победителей, — отметили в пресс-службе ЮУЖД.

В вагонах ехали актеры в форме советских солдат и махали руками встречающим их горожанам. По прибытии ретропоезда на площадке у музея железнодорожной техники был организован концерт творческих коллективов. В память о героях войны горожане выпустили в небо белых голубей.

Фото: ЮУЖД

Фото: ЮУЖД

На площадке у Центра исторического наследия ЮУЖД работала выставка военной техники. Жители и гости Челябинска могли сфотографироваться со знаменитой установкой «Катюша», «ЗиС», мотоциклами, минометами и пулеметами, а также посмотреть интерактивную экспозицию «Штаб», выставку оружия, находок поискового отряда. Дополнила экспозицию выставка военного костюма разных эпох.

«Поезд Победы» пребывает в Челябинск уже не первый год. Эту традицию полюбили многие горожане, которые с радостью приходят его встречать. На днях железнодорожный состав побывал в Магнитогорске, Златоусте и Карталах.

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