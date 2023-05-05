В челябинском поселке АМЗ пропала 15-летняя школьница

Фото: «Легион-СПАС» — поиск пропавших детей Челябинск / Vk.com
В Челябинске разыскивают 15-летнюю Ксению Селиверстову. В последний раз ее видели 2 мая в поселке АМЗ. С тех пор о местонахождении девочки ничего не известно.
Школьница худощавого телосложения, ее рост 155 сантиметров. У пропавшей карие глаза и темно-русые волосы.
В день исчезновения девочка была одета в бежевую куртку, темное пальто ниже колена, черные колготки и ботинки такого же цвета. С собой у нее также был черный рюкзак.
Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшей, просят сообщить в любой отдел полиции либо волонтерам отряда «Легион-СПАС» по номерам: +7-909-073-90-57, +7-982-343-79-93.
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