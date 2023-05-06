Бил ружьем по голове: в Челябинский области хозяин безжалостно выгнал со своего участка неосторожного водителя

34-летнего пострадавшего госпитализировали Фото: Алексей СТЕФАНОВ

В Чебаркульском районе водитель попал в больницу после того, как неосторожно заехал на чужой земельный участок.

Владелец участка выбежал на защиту своей территории с ружьем. Правда, не боевым, а страйкбольным. Мужчины принялись выяснять отношения на словах, но перепалка быстро переросла в открытое насилие. Хозяин ударил незваного гостя по голове прикладом ружья.

Водителю пришлось ретироваться. Полученная им травма оказалась серьезной. У мужчины хватило сил проехать немного, но затем пришлось остановиться. По телефону он попросил помощи у знакомых. Те разыскали пострадавшего на дороге и отвезли в больницу.

— Пациент, пока находился в сознании, успел сообщить сотрудникам полиции информацию, которая помогла установить нападавшего и определить место совершения преступления, — рассказали в региональном ГУ МВД.

Полицейские задержали агрессивного хозяина участка и изъяли у него страйкбольное ружье. Выяснилось, что у 39-летнегго мужчины уже имеется судимость.

Теперь в отношении чебаркульца возбудили уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Ему грозит лишение свободы на срок до 10 лет.

Напомним, в Челябинске двое мужчин попытались угнать машину скорой помощи.

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