Челябинская спортсменка Александра Овсянникова стала лучшей в России в беге на 100 км

Александра Овсянникова преодолела 100 км за 7 часов 29 минут и 31 секунду Фото: Предоставлено "Комсомолке"

В городе Курчатов (Курская область) завершился Кубок России по 100-километровому бегу. Воспитанница челябинского тренере Евгения Аллеборна Александра Овсянникова стала лучшей в женском забеге, преодолев 100 километров за 7 часов 29 минут и 31 секунду (менее 5 минут на километр). Кубок страны был посвящен 80-летию Победы в Курской битве.

Тренер спортсменки рассказал, что Александра побила рекорд Челябинской области, который принадлежал Марине Мышляновой и продержался 20 лет.

Евгений Аллеборн рассказал, что спортсмены бежали по асфальту по практически ровной трассе — без подъемов и спусков, и это было довольно комфортно.

— Александра с самого начала бежала в группе, которая развила хорошую скорость. Потом, на 40-50 километре был небольшой спад, но этот барьер мы преодолели за счет правильного питания. И на финише тоже удалось хорошо поработать. Поэтому и получился хороший результат. Саша опередила ближайшую соперницу почти на 15 минут и заняла первое место, — говорит Евгений Аллеборн.

Сама Александра Овсянникова отметила, что особенно тяжело ей было на 75-80 километре, и это называется «беговой стеной», и пришлось бежать и финишировать больше на характере.

— Помогло и то, что на круге постоянно играла музыка и нас здорово поддерживали болельщики, — поделилась впечатлениями Александра Овсянинкова.

Отметим, что Рекорд России на дистанции 100 км среди женщин принадлежит Татьяне Жирковой — 7 часов 10 минут и 32 секунды, он был установлен в 2004 году.

До этого Александра дважды становилась чемпионкой России по суточному бегу. В 2021 году она установила рекорд страны, пробежав за сутки более 252 километров. Новый суточный ультрабег у челябинской спортсменки запланирован на сентябрь.

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