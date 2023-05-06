В Челябинской области откроют кабинеты медико-психологической помощи для участников СВО и их близких

Ирина Гехт Фото: Василий ВОРОНИН

Во всех медицинских организациях Челябинской области с 1 июля откроют кабинеты медико-психологической помощи. Об этом КП-Челябинск рассказала первый вице-губернатор Ирина Гехт. Обращаться за психологической поддержкой смогут участники специальной военной операции.

— Мы понимаем, что сегодняшние события дадут нам большое количество посттравматических, стрессовых расстройств и помощь психологов, психотерапевтов будет очень востребована, — отметила Ирина Гехт.

По ее словам, психологи уже трудятся в службе единого сопровождения, в том числе в мобильной социальной службе, которая работает на выезде в городах и районах Челябинской области.

Ирина Гехт рассказала о показательном примере работы психолога из мобильной службы с многодетной семьей, в которой погиб старший сын.

— Это вызвало разлад в семье, — объяснила первый вице-губернатор. — Отец замкнулся, уволился с работы, решил тоже пойти в зону специальной военной операции и перестал общаться с женой. Мы уговорили его пообщаться с психологом, он согласился на 15 минут, но провел с ним два часа. В итоге нам удалось восстановить отношения в семье и дать ощущение младшему сыну, что он тоже любим и нужен этой семье. Мы эту работу планируем расширять и сделать несколько выездных бригад.

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