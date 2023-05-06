В ДТП попал автобус с 28 пассажирами, ехавший в Челябинск из Казани

Автобус помяло, но пассажиры уцелели. Фото: Госавтоинспекция Башкортостана

Ехавший в Челябинск автобус попал в аварию на трассе М-5. ДТП случилось в Иглинском районе Башкортостана.

Как рассказали в региональном управлении ГИБДД, лоб в лоб друг столкнулись автобус Higer и легковая Chevrolet-Niva.

Фото: Госавтоинспекция Башкортостана

В салоне заказного автобуса, ехавшего из Казани в Челябинск, были 28 пассажиров. Никто из них не пострадал.

Травмы получил 27-летний водитель легкового автомобиля. Его с места аварии увезли в больницу.

В ГИБДД сейчас выясняют причину ДТП.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru