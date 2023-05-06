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НовостиПроисшествия6 мая 2023 6:54

В ДТП попал автобус с 28 пассажирами, ехавший в Челябинск из Казани

Он столкнулся с «Нивой» на трассе М-5
Елена КОЛЧИНА
Автобус помяло, но пассажиры уцелели. Фото: Госавтоинспекция Башкортостана

Автобус помяло, но пассажиры уцелели. Фото: Госавтоинспекция Башкортостана

Ехавший в Челябинск автобус попал в аварию на трассе М-5. ДТП случилось в Иглинском районе Башкортостана.

Как рассказали в региональном управлении ГИБДД, лоб в лоб друг столкнулись автобус Higer и легковая Chevrolet-Niva.

Фото: Госавтоинспекция Башкортостана

Фото: Госавтоинспекция Башкортостана

В салоне заказного автобуса, ехавшего из Казани в Челябинск, были 28 пассажиров. Никто из них не пострадал.

Травмы получил 27-летний водитель легкового автомобиля. Его с места аварии увезли в больницу.

В ГИБДД сейчас выясняют причину ДТП.

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