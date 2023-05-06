В Челябинске из-за аварии перекрыли улицу Черкасскую

Фото: администрация Челябинска
В Челябинске 6 мая закрыли для машин участок улицы Черкасской возле моста через реку Миасс.
Как сообщили в мэрии, дорогу перекрыли из-за ремонта на сетях газоснабжения. Справиться с поломкой и возобновить движение надеются к 16:00. А до этого времени водителей отправляют в объезд чрез улицы Пети Калмыкова и Хлебозаводскую.
Обновлено: Движение по улице открыли после 13:00.
— Работы, препятствующие движению транспорта, удалось завершить в кратчайшие сроки, – сообщили в мэрии.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.
Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77
Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм
Почта: kpchel@phkp.ru