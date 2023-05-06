В Челябинске из-за аварии перекрыли улицу Черкасскую

Фото: администрация Челябинска

В Челябинске 6 мая закрыли для машин участок улицы Черкасской возле моста через реку Миасс.

Как сообщили в мэрии, дорогу перекрыли из-за ремонта на сетях газоснабжения. Справиться с поломкой и возобновить движение надеются к 16:00. А до этого времени водителей отправляют в объезд чрез улицы Пети Калмыкова и Хлебозаводскую.

Обновлено: Движение по улице открыли после 13:00.

— Работы, препятствующие движению транспорта, удалось завершить в кратчайшие сроки, – сообщили в мэрии.

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