В Челябинске и Копейске в День Победы изменят маршруты общественного транспорта

В первой половине дня общественный транспорт не сможет курсировать по обычным маршрутам Фото: Андрей АБРАМОВ

В Челябинске и Копейске 9 мая 2023 года изменят маршруты общественного транспорта. Это придется сделать, поскольку при подготовке к параду и во время него будут перекрыты центральные улицы.

Как сообщили в ОГКУ «Организатор перевозок», в Челябинска автобусы, трамваи и троллейбусы будут работать по альтернативным схемам движения с 6:00 до 13:00.

Изменения коснутся автобусов № 2, № 4, № 14, № 18, № 64, № 90с, № 123 и № 483, а также троллейбусов № 16, № 17, № 19 и трамваев № 3, № 5, № 7 и № 16.

В Копейске с 9:30 до 13:00 9 мая изменятся автобусные маршруты №4, №6, №26, №41, №123.

Вот временные маршруты, по которым общественный транспорт станет перевозить пассажиров:

АВТОБУСЫ

Маршруты автобусов. Схема: ОГКУ "Организатор перевозок"

№2. «Чурилово – проспект Ленина – Свободы – Тимирязева – Воровского – Красная – Сони Кривой – Свердловский проспект – проспект Ленина – Петра Столыпина»;

№4. «Мамина – проспект Ленина – Свободы - Тимирязева – Воровского – Красная – Сони Кривой – Свердловский проспект – проспект Ленина – Парк Гагарина»;

№14. «Железнодорожный вокзал – Тимирязева – Воровского – Новосинеглазово»;

№18. «ТРК Алмаз – Свободы – Труда – Кирова – Автобусный парк»;

№64. «Железнодорожный вокзал – Свободы - Тимирязева – Воровского – Красная – Сони Кривой – Свердловский проспект – проспект Ленина – Автобусный парк»;

№90с. «Железнодорожный вокзал – Тимирязева – Воровского – Сад «Кристалл»;

123. «Копейск (Автовокзал) – проспект Победы – Фруктовая – Кожевникова –посёлок Советов – проспект Победы – Копейское шоссе – Игуменка – Дзержинского – Разина – Свободы – Тимирязева – Воровского – Красная – Сони Кривой – Свердловский проспект – проспект Ленина – Парк Гагарина».

№483. «Старокамышинск – Свободы - Тимирязева – Воровского – Красная – Сони Кривой – Свердловский проспект – проспект Ленина – Парк Гагарина».

ТРОЛЛЕЙБУСЫ

Маршруты троллейбусов. Схема: ОГКУ "Организатор перевозок"

№16. «Автовокзал Центральный – ЖБИ»;

№17. «Молдавская – Молодогвардейцев – Братьев Кашириных – Труда – Свердловский проспект – проспект Ленина – Энгельса – Труда – Братьев Кашириных – Молодогвардейцев – Молдавская»;

№19. «Автовокзал Центральный – Первоозёрный».

ТРАМВАИ

Маршруты трамваев. Схема: ОГКУ "Организатор перевозок"

№3. «ЧМК – Кирова – Карла Маркса – Российская – ЧМК»;

№5. «ЧЭМК – Кирова – Карла Маркса – Горького – ЧЭМК»;

№№7. «ЧГРЭС – Российская – Труда – ЧТЗ»;

№16. «Чичерина – Российская – Карла Маркса – Кирова – Чичерина».

АВТОБУСЫ В КОПЕЙСКЕ

Маршруты транспорта в Копейске. Схема: ОГКУ "Организатор перевозок"

№4. «Автовокзал – Проспект Победы – Фруктовая – Кожевникова – посёлок Советов – проспект Победы – ДК им. Петрякова»;

№6. (по Сутягина) рейсы с Автовокзала отправлением в 09:30; 11:00; 11:45; 12:30 – отменены;

№6. (по пр. Славы) рейсы с Автовокзала отправлением 09:20; 10:05; 12:00, 13:35 – отменены;

№26. «Автовокзал – Проспект Победы – Фруктовая – Кожевникова – посёлок Советов – проспект Победы – Октябрьский»;

№41. рейсы с Автовокзала отправлением 09:42; 11:08 – отменены;

№123. «Копейск (Автовокзал) – проспект Победы – Фруктовая – Кожевникова –посёлок Советов – проспект Победы – Копейское шоссе – Игуменка – Дзержинского – Разина – Свободы – Тимирязева – Воровского – Красная – Сони Кривой – Свердловский проспект – проспект Ленина – Парк Гагарина».

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