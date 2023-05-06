В Челябинске пожар случился рядом с выпускающим пиротехнику заводом «Сигнал»

Фото: vk.com/achnov

В Челябинске 6 мая случился пожар в районе завода «Сигнал» и СНТ «Сигнал-4».

Жители Ленинского района заметили клубы дыма и забеспокоились, что огонь зашел на территорию предприятия. «Сигнал» производит пиротехнику (в списке его изделий — бенгальские свечи, высотные фейерверки и продукция по оборонному заказу). В региональном ГУ МЧС, однако, заверили, что ни заводу, ни дачам огонь не угрожает.

— На территории вдоль забора горит трава. Угрозы объектам нет, — сообщили в чрезвычайном ведомстве.

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