Сбивающий с ног ветер, гроза и заморозки до -7: жителей Челябинской области предупредили о капризах погоды

7 мая могут загреметь грозы Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Челябинской области на воскресенье 7 мая объявили штормовое предупреждение. Причина — усиление ветра.

— На территории Челябинской области ожидаются порывы ветра до 20 метров в секунду, — сообщили в региональном ГУ МЧС.

На такой скорости ветер легко ломает древесные сучья, а идти против него очень тяжело.

Но сильный ветер – не единственная возможная каверза со стороны погоды. По прогнозам метеорологов, 7 мая возможны кратковременные дожди и грозы.

Днем в воскресенье сохранится аномальная жара до +27 градусов. Затем резко похолодает. Ночью 7 мая возможны заморозки до -1 градуса, а в следующие три ночи — даже до -7 градусов.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru