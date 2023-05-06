В Челябинске ограничат движение по путепроводу рядом с автодорогой Меридиан

Фото: администрация Челябинска

В Челябинске 6 мая начнут ремонтировать асфальт на путепроводе через железную дорогу рядом с «Электростанцией». Речь об участке улицы Новомеханической, рядом с автодорогой Меридиан.

Как сообщили в мэрии Челябинска, на участке заменят асфальт, а потом нанесут новую разметку. Ремонт должны закончить к 20 июня.

Схема: администрация Челябинска

В ходе работ станут частично закрывать движение по путепроводу. Водителей просят учитывать возможные задержки и следить за временными дорожными знаками.

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