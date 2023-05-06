В Челябинской области на трассе М-5 образовалась многокилометровая пробка

Фото: Трасса М5 Уфа - Челябинск/vk.com

В Челябинской области 6 мая возник многокилометровый затор на трассе М-5. Пробка появилась на участке между Чебаркулем и Миассом. Там ремонтируют асфальт, и движение из-за этого частично ограничили

Проблемный участок. Схема: "Яндекс.Карты"

В соцсетях автомобилисты советуют друг другу отправляться в объезд и сравнивают сроки задержек. Сразу несколько водителей сообщают, что простояли в пробке по часу и 45 минут, но некоторым не повезло застрять на целых два часа.

Напомним, в Челябинске 6 мая начинают ремонт на мосту через железную дорогу рядом с Меридианом.

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