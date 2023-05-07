В Челябинской области будет жара до +27 градусов, а потом резко похолодает

В воскресенье челябинцы смогут насладиться жаркой погодой Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Сегодня, 7 мая, в Челябинской области ожидается жаркая погода до +27 градусов. В горах будет прохладно: до +17. По данным синоптиков челябинского гидрометцентра, местами пройдут кратковременные дожди и даже прогремят грозы. Ветер южный с переходом на северо-западный 8-13 м/с, местами порывы до 15-20 м/с. В целом же ожидается переменная облачность.

В областном центре также ожидается слабый дождь, возможна гроза. Температура воздуха +24, +26 градусов. Ветер южный с переходом на северо-западный ночью 4-9 м/с, днем 8-13, порывы до 15-18 м/с.

В понедельник, 8 мая, будет прохладней: +10, +15 по области и +13, +15 в Челябинске. Без осадков. Ветер западный, северо-западный 3-8 м/с, ночью порывы до 15 м/с.

Из-за сухой и жаркой погоды на Южном Урале повсеместно полыхают пожары. Только в Челябинске насчитали более 200 ландшафтных возгораний. О ситуации поговорили с заместителем главного государственного инспектора по пожарному надзору управления МЧС по Челябинской области Андреем Смирновым.

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