Деньги мимо кассы: с магнитогорского «Металлурга» взыскали 138,5 тыс. рублей за землю под билетным киоском

Хоккейный клуб указывает на разночтения в документах. Фото: Хоккейный клуб «Металлург» Магнитогорск/vk.com

Власти Магнитогорска через суд взыскали с ХК «Металлург» 138,5 тыс. рублей. В такую сумму арбитраж оценил неосновательное обогащение хоккейного клуба. Дело в том, что несколько лет назад рядом с ареной построили здание билетной кассы, но за аренду участка не платили.

Изначально Комитет по управлению имуществом и земельными отношениями Магнитогорска просил 235,2 тыс. рублей, но требования удовлетворили частично — учли сроки исковой давности и насчитали за период со 2 февраля 2020 по 30 сентября 2022.

— Решение подлежит немедленному исполнению, — говорится в резолютивной части на сайте арбитражного суда Челябинской области.

Есть и второй иск, куда более серьезный — с клуба требуют 52,3 млн рублей за участок под самой Ареной «Металлург». По мнению истца, такая сумма набежала за 15 лет — с 9 июля 2007 года по 30 сентября 2022 года. Заседание по этому делу назначено на 17 мая.

Вместе с тем, у «сталеваров» своя правда.

— Документ от 2007 года о праве безвозмездного пользования спорткомплексом УКРЦ «Арена Металлург» допускал достаточно обширные разночтения, исходя из которых предполагалось, что, получив в безвозмездное пользование здание Арены, у автономной некоммерческой организации «Хоккейный клуб «Металлург» возникло право и на безвозмездное пользование земельным участком, так как прямо не было указано обратного», — цитирует «Верстов.Инфо» представителей хоккейный клуб.

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