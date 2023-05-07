Общественное движение «Соцгород» поздравило челябинцев с Днем Великой Победы

Фото: «Соцгород»
Дорогие земляки, уважаемые ветераны!
Общественное движение «Соцгород» поздравляет вас с Днем Великой Победы!
9 Мая — священный праздник для каждой российской семьи, день большой радости и глубокой скорби.
Низкий поклон вам, участники Великой Отечественной войны и труженики тыла, вдовы и дети войны. Для нас вы всегда будут примером мужества и отваги, беззаветной любви и преданности своему народу и Отечеству.
В этот праздничный день от всей души желаем вам и вашим близким крепкого здоровья, счастья, благополучия и добра!
Пусть небо над нашей Родиной всегда будет мирным и безоблачным!