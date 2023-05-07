Челябинский авиаполк записал трогательное поздравление с Днем Победы на фоне истребителя

Бойцы авиационного полка поздравили россиян с Днем Победы. Фото: скриншот из видео

Военнослужащие второго авиационного полка, расположенного на Южном Урале, поздравили с Днем Победы жителей Челябинской области и всей страны. На фоне истребителя бойцы поблагодарили ветеранов за их подвиги.

– Год за годом ряды ветеранов редеют. Но праздник Великой Победы по-прежнему значим для всех поколений. Неоспоримый вклад в Победу над фашизмом внесли героические жители Челябинской области, – отметили бойцы в видео, опубликованном региональным исполкомом ОНФ.

Вместе с тем, слова благодарности авиаторы сказали и тем, кто сейчас поддерживает и помогает солдатам СВО.

– Сейчас в непростое время южноуральцы снова сплотились. Мы знаем, что нас любят и ждут наши семьи, родные и близкие люди. Поздравляем всех жителей необъятной страны с великим праздником. Пусть в нашей жизни и наших сердцах не будет места вражде и злобе, – пожелали военнослужащие.

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