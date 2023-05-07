Челябинцы смогут уехать домой на общественном транспорте после салюта 9 мая

Общественный транспорт будет ждать пассажиров на остановках вблизи мест, где горожане смотрят фейерверк. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Жители Челябинска после праздничного фейерверка 9 мая смогут уехать домой на общественном транспорте. По сообщению «Организатора перевозок», общественный автобусы, троллейбусы и трамваи будут сосредоточены вблизи мест, где горожане и гости традиционно смотрят салют.

С «Теплотехнического института» можно будет уехать до остановок Чичерина (трамвай №16), Академика Королева (автобус №8), Мамина (автобус №9), а также в Чурилово (автобус № 34) и Старокамышинск (автобус №483).

С остановки «Калинина» по Кирова будут курсировать трамваи №3 до ЧМК и ДК Колющенко. С «Калинина» по Свердловскому проспекту – троллейбус №12 до остановки Молдавской, троллейбус №7 до ЧМК по ул. Богдана Хмельницкого, автобус №71 до ЧМК по ул. 50-летия ВЛКСМ.

С остановки «Цирк» трамваи №3 и №22 отвезут горожан до Колющенко и Чичерина. С «Торгового центра» по Свердловскому проспекту до АМЗ будет ходить троллейбус №7.

От «Площади Ярославского» трамваи №3 последуют до ЧМК и Колющенко, а до АМЗ уехать от дворца спорта «Юность» можно будет на троллейбусе №12. С «Пушкина» до Колющенко и ЧЭМК будет курсировать трамвай №5, до Чистопольской – трамвай №22.

С «Цвилинга» от ТРК «Куба» трамвай №22 отвезет до Чичерина и Чистопольской.

От Площади Революции и Алого поля доехать до Молдавской можно на троллейбусе №17, до Петра Столыпина пойдет автобус №2 через Шершни и Тополиную аллею, автобус №64 поедет по маршруту до автобусного парка.

С остановки «Многофункциональный центр» уехать до ЧМК по Молодогвардейцев, Комсомольскому проспекту можно на троллейбусе №14, до Молдавской – на троллейбусе №17.

От остановки «Полковая» до Академика Королева поедет автобус №8, а автобус №71 направится до Петра Столыпина по улице 40-летия Победы.

Напомним, салют на набережной реки Миасс в Челябинске 9 мая начнется в 22 часа и продлится 10 минут.

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