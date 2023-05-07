Праздничное граффити к 9 мая украсило дом на улице 40-летия Победы в Челябинске

Граффитист сделал подарок городу к 9 мая. Фото: соцсети

Изображение девушки с георгиевской лентой в руках на фоне голубого неба, красное знамя и пара белых голубей теперь украшают здание подстанции во дворе дома № 40 по улице 40-летия Победы. Дополняют стрит-арт слова «Помним и гордимся!».

– Завершил мощнейший подарок родному Челябинску в честь Дня Великой Победы. С наступающим праздником! – написал Тимур Абдуллаев на своей странице в социальной сети.

В последнее время художник часто радует горожан своим творчеством. В начале мая благодаря его умелым рукам на фасаде здания на Комсомольском проспекте появились пестрые птицы, а в марте Тимур Абдуллаев поздравил женщин с международным праздником ярким граффити с изображением задумчивой красавицы. Стрит-арт разместился на одном из зданий во дворе по улице Кирова, около Законодательного собрания Челябинской области.

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