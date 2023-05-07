Скандал с выделением земли под офис «Транснефти» в Челябинске дошел до Бастрыкина

Проект будущего здания. Фото: Ирина ФАДЮШИНА

Скандальная стройка офиса «Транснефти» на берегу реки Миасс в Челябинске заинтересовала главу СК России Александра Бастрыкина. Ранее была утверждена новая планировка территории.

— В СМИ сообщается, что в городе Челябинске местная администрация неправомерно одобрила строительство пятиэтажного здания АО «Транснефть-Урал» с автостоянкой в рекреационной зоне реки Миасс, — говорится на странице «Приёмная Председателя СК России» ВКонтакте.

В законности решения предстоит разобраться руководителю регионального следственного управления Петру Решетникову. Исполнение поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

— Провести процессуальную проверку по озвученной в СМИ ситуации и представить доклад об установленных в ходе первоначальных проверочных мероприятий обстоятельствах, а по окончании проверки – о ее результатах, — говорится в поручении.

Ранее против стройки выступали жители соседних многоэтажек. Сначала прошел слух, что под их окнами возведут целое нефтеперерабатывающее предприятие. На публичных слушаниях представили эскизы будущего офиса, но от этого не легче. Люди опасаются, что пыль от стройки будет лететь им в квартиры. Кроме того, офис загородит солнце жителям первых этажей. Особенно это пугает жителей однокомнатных квартир, где единственные окна выходят на дорогу. Что ответил главный архитектор города и комиссия депутатов, — в нашем материале.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru