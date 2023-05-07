В Челябинске фасад дома на площади Революции отремонтируют за 121 млн рублей

После ремонта здание будет выглядеть так. Фото: администрация города Челябинска

Дом №54 по проспекту Ленина является объектом культурного наследия регионального значения. Он был построен в 30-е годы прошлого века. Вернуть его первоначальный вид и сохранить памятник архитектуры в хорошем состоянии, призван ремонт фасада.

В настоящее время работы уже начались. Подрядчик приступил к установке лесов и монтажу принтованной фасадной сетки с внешней стороны дома. Окончательно закончить ремонт здания планируется в 2024 году. Об этом сообщили в администрации Челябинска.

Всего на эти цели из бюджета города выделено более 121 млн рублей.

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