Сильный ветер усложнил тушение деревообрабатывающего цеха в Челябинске

Из-за сильного ветра была угроза распространения пожара Фото: кадр с видео

В Челябинске загорелось производственное здание с пиломатериалами на улице Героев Танкограда.

— Из-за сильного ветра, большого количества сгораемых материалов существовала высокая угроза распространения пожара на большую площадь, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области.

Благодаря усилиям пожарных, огонь удалось локализовать в кратчайшие сроки. Никто не пострадал. Причину ЧП будут выяснять сотрудники отделения дознания.

Напомним, ранее в Челябинской области объявили штормовое предупреждение из-за сильного ветра.

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