В Челябинске и Копейске опрокинулись два автомобиля

Водитель автомобиля ВАЗ 21101 скончался на месте. Фото: Управление Госавтоинспекции Челябинской области

На пересечении улиц Танкистов, Бажова и проспекта Победы около 13.45 часов в воскресенье, 7 мая, столкнулись две иномарки – BMW и Renault. Судя по всему, удар при этом оказался настолько сильным, что автомобиль Renault в результате опрокинулся на крышу. В ГИБДД города уточнили, что результате ДТП пострадала пассажирка автомобиля Renault – 54-летняя женщина.

Еще одно ДТП произошло на втором километре автодороги, соединяющей Копейск и поселок Потанино. Как рассказали в областной Госавтоинспекции, около 14:00 ВАЗ 21101 выехал сначала на правую обочину, а затем вылетел в кювет. В результате машина перевернулась. За рулем находился 52-летний мужчина. Он получил тяжелые травмы и скончался на месте.

Обстоятельства и детали аварий уточняются.

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