ФСБ задержала в Челябинской области трех человек за попытку устроить диверсию на железной дороге

На движение поездов инцидент не повлиял
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Сотрудники УФСБ по Челябинской задержали трех человек, которые попытались устроить диверсию на железной дороге. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ведомства.
— Мы подтверждаем о задержании трех граждан, подозреваемых в попытке вывода из строя железнодорожного оборудования, — прокомментировали КП-Челябинск в региональном управлении ФСБ.
Инцидент произошел в ночь на 7 мая на перегоне Супряк — Цемзавод под Магнитогорском. Злоумышленники подожгли релейный и батарейный шкафы. Возгорание успели вовремя потушить. В пресс-службе ЮУЖД сообщили, что произошедшее не повлияло на движение поездов.
Это уже не первая попытка диверсии на Южно-Уральской железной дороге. В январе сотрудники ФСБ задержали трех человек, которые планировали вывести из строя тяговую подстанцию. На месте преступления были изъяты канистра с бензином, газовый баллон, горелка и другие предметы.
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