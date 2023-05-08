ФСБ задержала в Челябинской области трех человек за попытку устроить диверсию на железной дороге

На движение поездов инцидент не повлиял Фото: Михаил ФРОЛОВ

Сотрудники УФСБ по Челябинской задержали трех человек, которые попытались устроить диверсию на железной дороге. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

— Мы подтверждаем о задержании трех граждан, подозреваемых в попытке вывода из строя железнодорожного оборудования, — прокомментировали КП-Челябинск в региональном управлении ФСБ.

Инцидент произошел в ночь на 7 мая на перегоне Супряк — Цемзавод под Магнитогорском. Злоумышленники подожгли релейный и батарейный шкафы. Возгорание успели вовремя потушить. В пресс-службе ЮУЖД сообщили, что произошедшее не повлияло на движение поездов.

Это уже не первая попытка диверсии на Южно-Уральской железной дороге. В январе сотрудники ФСБ задержали трех человек, которые планировали вывести из строя тяговую подстанцию. На месте преступления были изъяты канистра с бензином, газовый баллон, горелка и другие предметы.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru