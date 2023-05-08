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НовостиПроисшествия8 мая 2023 12:30

В Магнитогорске водитель иномарки насмерть сбил пешехода возле трамвайных путей

Женщина скончалась на месте
Ян Стоев
Ян Стоев
Фото: ГИБДД по Челябинской области

Фото: ГИБДД по Челябинской области

Утром в понедельник, 8 мая, в Магнитогорске произошло ДТП со смертельным исходом. Водитель автомобиля Daewoo Nexia сбил пешехода возле трамвайных путей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД.

— Возле дома №3 по улице Профсоюзной 37-летний водитель автомобиля Daewoo Nexia сбил женщину, переходившую дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП она от полученных травм скончалась на месте происшествия, — уточнили в региональной Госавтоинспекции.

Погибшей было 52 года. Сейчас по факту ДТП проводится проверка.

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