В Магнитогорске водитель иномарки насмерть сбил пешехода возле трамвайных путей

Фото: ГИБДД по Челябинской области

Утром в понедельник, 8 мая, в Магнитогорске произошло ДТП со смертельным исходом. Водитель автомобиля Daewoo Nexia сбил пешехода возле трамвайных путей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД.

— Возле дома №3 по улице Профсоюзной 37-летний водитель автомобиля Daewoo Nexia сбил женщину, переходившую дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП она от полученных травм скончалась на месте происшествия, — уточнили в региональной Госавтоинспекции.

Погибшей было 52 года. Сейчас по факту ДТП проводится проверка.

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