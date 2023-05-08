На трассе М-5 в Челябинской области ввели реверсивное движение из-за ДТП с тремя автомобилями

Фото: ГИБДД по Челябинской области
На трассе М-5 в Ашинском районе произошло ДТП с участием трех автомобилей. Об этом 8 мая сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции по Челябинской области.
— По предварительным данным, на 1563 км трассы М-5 водитель ВАЗ-2110 выехал на встречную полосу (выезд запрещен) и совершил столкновение с грузовиком Scania, после чего продолжил движение и столкнулся с «ГАЗелью», — уточнили в ведомстве.
В ДТП пострадали два человека – это водители ВАЗ-2110 и «ГАЗели». Сейчас выясняются все обстоятельства произошедшего.
На участке трассы, где произошла авария, организовано реверсивное движение. На месте работают два экипажа ДПС.
Фото: ГИБДД по Челябинской области
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