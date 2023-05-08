Количество заболевших корью в Челябинской области достигло 17 человек

Южноуральцам рекомендуют пройти вакцинацию Фото: Иван МАКЕЕВ

В Челябинской области продолжают фиксировать новые случаи кори. По данным первого вице-губернатора региона Ирины Гехт, число заболевших уже достигает 17 человек.

— На сегодняшний день у нас в Челябинской области 17 человек, у которых подтверждена корь, еще 16 - под подозрением на инфекцию. Анализы направляются в лабораторию в Уфу для подтверждения диагноза, — отметила Ирина Гехт в своем телеграм-канале.

По словам первого вице-губернатора, в других регионах число заболевших корью достигает от десятков до сотен человек. Она порекомендовала южноуральцам сохранять настороженность и пройти вакцинацию.

— Препараты для вакцинации в наших медучреждениях есть в достаточном количестве. Поэтому если к вам постучался в дверь медработник и сообщил, что в вашем доме или на работе есть заразившийся корью, нужно пройти вакцинацию, — добавила Ирина Гехт.

Напомним, в конце апреля на карантин закрыли роддом клиники Южно-Уральского государственного медицинского университета. У одной из пациенток нашли корь. Из-за этого в зоне риска оказались другие роженицы и новорожденные.

Главный детский инфекционист региона Рафия Бабик ранее рассказывала, что за последние десять лет на Южном Урале произошли две вспышки кори – в 2011 и в 2018 годах. В обоих случаях вирус подхватывали дети. В 2011 году сначала заболела мама новорожденной девочки, а после нее уже сам ребенок. Врачи приложили немало усилий, чтобы спасти их. В 2018 году корь сначала «завезли», а потом и «увезли» из региона. Пятилетняя девочка подхватила вирус, находясь в самолете.

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