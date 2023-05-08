В Челябинской области при пожаре в частном доме погибли два человека

Фото: архив КП

В селе Чесма Челябинской области при пожаре погибли два человека. Инцидент произошел накануне вечером на улице Свердлова. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.

— В селе Чесма загорелись жилой дом и баня. При тушении пожара обнаружены двое погибших – 52-летняя женщина и 59-летний мужчина, — уточнили в чрезвычайном ведомстве.

Напомним, сотрудники МЧС также работают на тушении крупного пожара в национальном парке «Зигальга». По последним данным, огонь уже уничтожил 1024 гектара леса. В тушении пламени мешают сильный ветер и гористая местность.

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