Челябинск
ВидеоФотоКурганСпецоперацияCovid-19 в ЧелябинскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Челябинск
ВидеоФотоКурганСпецоперацияCovid-19 в ЧелябинскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Челябинск
+6°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия8 мая 2023 13:32

В Челябинской области при пожаре в частном доме погибли два человека

В селе Чесма загорелись баня и жилой дом
Ян Стоев
Ян Стоев
Фото: архив КП

Фото: архив КП

В селе Чесма Челябинской области при пожаре погибли два человека. Инцидент произошел накануне вечером на улице Свердлова. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.

— В селе Чесма загорелись жилой дом и баня. При тушении пожара обнаружены двое погибших – 52-летняя женщина и 59-летний мужчина, — уточнили в чрезвычайном ведомстве.

Напомним, сотрудники МЧС также работают на тушении крупного пожара в национальном парке «Зигальга». По последним данным, огонь уже уничтожил 1024 гектара леса. В тушении пламени мешают сильный ветер и гористая местность.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru