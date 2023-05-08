В Чебаркуле задержали двух парней, укравших табак из магазина на 5 тысяч рублей

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Чебаркуле Челябинской области двое парней ночью проникли в сетевой магазин и вынесли табак на сумму не менее 5 тысяч рублей. О произошедшем сообщил в полицию очевидец, когда он увидел, как злоумышленники разбили стекло, чтобы попасть внутрь.

На вызов был направлен экипаж ДПС. У магазина уже находился автомобиль частного охранного предприятия, прибывшего по сигналу сработавшей сигнализации. Полицейские вместе с сотрудниками ЧОПа начали преследование автомобиля, на котором уехали злоумышленники.

Спустя 10 минут на улице Дзержинского машина воров оказалась в тупике. Злоумышленников задержали – ими оказались двое челябинцев 19 и 20 лет. Один из них ранее привлекался к уголовной ответственности за кражу и незаконный оборот наркотиков.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, в отношении задержанных возбудили уголовное дело о краже. Им избрали меру процессуального принуждения в виде обязательства о явке.

— Устанавливается причастность молодых людей к другим аналогичным преступлениям, совершенным на территории области, в настоящее время известно у двух подобных преступных деяниях в Пласте и Еткуле, — уточнили в пресс-службе регионального полицейского главка.

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