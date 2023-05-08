Полицейские Челябинской области сняли клип на песню «Родина-Мать» ко Дню Победы

Фото: ГУ МВД по Челябинской области

Полицейские Челябинской области сняли праздничный видеоролик ко Дню Победы. В нем рассказывается о том, что свою страну необходимо защищать и поддерживать в сложные для нее времена.

Участники ведомственного вокального ансамбля исполняли фрагменты патриотической песни «Родина-Мать» на музыку Максима Фадеева. Съемки проходили на фоне знаковых мест столицы Южного Урала.

— Вечный огонь — олицетворяет неугасимую память о подвиге защитников Родины. Памятник добровольцам-танкистам является символом взаимной связи и единения фронта и тыла страны. Музей военной техники в парке «Сад Победы», где южноуральцы могут посмотреть множество образцов боевых машин времен Великой Отечественной войны, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

А в преддверии праздника начальник ГУ МВД по Челябинской области Михаил Скоков, руководство главка, личный состав и ветераны возложили цветы и венки к памятнику «Солдатам правопорядка» на улице Труда.

Главный полицейский региона в своем обращении к ветеранам выразил огромную благодарность им за подвиг в боевых сражениях и мужество, проявленное в борьбе с преступностью в послевоенное время:

— Мы склоняем головы в знак глубочайшего уважения и почтения тем, кто отстоял в непримиримой борьбе светлое будущее и независимость нашей Отчизны.

Также Михаил Скоков, обращаясь к личному составу, напомнил, что несмотря на поступающие вызовы и угрозы, задача полицейских — ежедневно и ежечасно обеспечивать правопорядок и безопасность жителей.

Также начальник полицейского главка посетил ветеранов полиции, которые принимали участие в Великой Отечественной войне.

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