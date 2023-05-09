В Челябинске зафиксировали превышения по загрязняющим веществам

Рассеиванию смога препятствует слабый ветер Фото: Валентина ВАГАНОВА

В Челябинске наблюдаются неблагоприятные метеоусловия, способствующие накоплению вредных веществ в воздухе. Режим «черного неба» будет действовать в городе два дня. Об этом сообщили в единой дежурно-диспетчерской службе Челябинска.

— По данным Челябинского ЦГМС, с 5:00 часов 9 мая до 15.00 часов 10 мая ожидаются неблагоприятные условия для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе (слабый ветер неблагоприятного направления, ночью инверсия), — говорится в сообщении.

В министерстве экологии региона предупредили, что в Челябинске может наблюдаться образование дымки и ощущаться запах гари. Причина: природные пожары в соседних регионах.

— С целью недопущения усложнения ситуации с качеством воздуха, в Челябинске, промышленные предприятия начали выполнять мероприятия по снижению выбросов в атмосферный воздух. Передвижными лабораториями, усилен мониторинг качества воздуха, — добавили в Минэкологии региона.

Напомним, жалобы на качество атмосферного воздуха южноуральцы могут оставить в интернет-приемной минэкологии или по телефону +7-906-890-96-70. Обращение в адрес крупных промышленных предприятий можно оставить, позвонив на номер дежурного инспектора Росприроднадзора: +7-908-045-72-91.

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