Небольшие осадки на юге и слабый порывистый ветер: чего ожидать от погоды на 9 Мая в Челябинской области

Во время празднования Дня Победы установится солнечная погода Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Погода в Челябинской области не помешают празднованию Дня Победы. Небольшие осадки ожидаются только на крайнем юге региона, а на остальных территориях дождя не будет. Об этом сообщают синоптики челябинского Гидрометцентра.

Температура воздуха днем на Южном Урале составит +10, +15 °C. Ветер будет северо-западный с переходом на северо-восточный 3-8 м/c, местами его порывы дойдут до 13 м/c. На протяжении всего дня в регионе прогнозируется переменная облачность.

В самом Челябинске столбик термометра покажет +13, +15 °C. Также в городе объявлен режим «черного неба». Он будет действовать до 15:00 часов 10 мая. В Минэкологии Челябинской области предупреждают: из-за природных пожаров в соседних регионах может ощущаться запах гари и наблюдаться в воздухе дымка.

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