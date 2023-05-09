В челябинском Минэкологии предупредили о запахе гари из-за пожаров в соседних регионах

Запах гари пришел в Челябинскую область из соседних регионов, где сейчас горят леса Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Челябинске и других населенных пунктах может наблюдаться дымка, а также ощущаться запах гари. В областном министерстве экологии сообщили, что причиной всему являются крупные пожары в соседних регионах.

— С целью недопущения усложнения ситуации промышленные предприятия в Челябинске начали выполнять мероприятия по снижению выбросов в атмосферный воздух, — уточнили в ведомстве.

В Минэкологии добавили, что передвижные лаборатории усилили проверку за качеством атмосферного воздуха. В настоящий момент в Челябинске наблюдаются НМУ первой степени.

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