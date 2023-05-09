В поселке под Челябинском водитель иномарки сбил 14-летнюю школьницу

Фото: Управление Госавтоинспекции Челябинской области

В поселке Красное поле Сосновского района накануне произошло ДТП, в котором пострадала 14-летняя школьница. Ее сбил автомобиль Opel Astra возле дома №30 по улице Цветочной.

По данным управления ГИБДД по Челябинской области, за рулем иномарки находился 23-летний водитель. Он сбил школьницу, когда та переходила дорогу по «зебре» на разрешающий сигнал светофора.

— В настоящее время установлено, что водительский стаж виновника менее года, вместе с тем он 10 раз привлекался к административной ответственности, из которых 8 за превышение скорости, — сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Пострадавшую с травмами госпитализировали в больницу. Сейчас выясняются все обстоятельства ДТП.

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