В Челябинске собаки станцевали под «Катюшу» в честь Дня Победы

В выступлении приняли участие собаководы и их питомцы Фото: Предоставлено "Комсомолке"

В танцевальном номере приняли участие собаководы и их питомцы абсолютно разных пород – от папильона до бернского зенненхунда. К выступлению дрессированных питомцев готовили несколько недель. На видео хвостатые любимцы исполнили несколько трюков под самую известную военную песню «Катюша».

– Наш номер входит в более масштабный проект, посвященный собакам Великой Отечественной войны. Мы подготовили его вместе с Клубом любительского собаководства «Лайка». Планировали выступить в День Победы на Театральной площади в парке им. Гагарина, но мероприятие перенесли, поэтому сняли онлайн-поздравление, – рассказывает инструктор «Академии Гав» Ксения Никитина.

Однако увидеть вживую выступление собак горожане смогут в конце мая в парке им. Гагарина. Там планируется провести большое представление, чтобы рассказать, как лучшие друзья человека сражались за Победу на фронтах Великой Отечественной войны. Среди питомцев, внесших свой вклад, были связисты, саперы и санитары. Сохранять душевные силы солдат помогали собаки из агитбригад. В мероприятии примут участие свыше 50 хвостатых.

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