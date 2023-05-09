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НовостиОбщество9 мая 2023 13:42

В Челябинске частично ограничат движение на проспекте Ленина

В Челябинске до 22 июня частично ограничат движение на проспекте Ленина
Ян Стоев
Ян Стоев
На проспекте Ленина будет проводиться капитальный ремонт водовода

На проспекте Ленина будет проводиться капитальный ремонт водовода

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Автомобилистам в Челябинске частично ограничат движение на проспекте Ленина. Об этом сообщили в городской администрации.

На участке дороги в районе домов №29 и №34 будет проводиться капитальный ремонт водовода. Работы продлятся с 8:00 часов 10 мая до 20:00 часов 22 июня. Из-за этого движение там будет закрыто по крайним правым полосам.

В мэрии попросили водителей учитывать ограничения и заранее планировать свой маршрут.

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