На проспекте Ленина будет проводиться капитальный ремонт водовода Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Автомобилистам в Челябинске частично ограничат движение на проспекте Ленина. Об этом сообщили в городской администрации.

На участке дороги в районе домов №29 и №34 будет проводиться капитальный ремонт водовода. Работы продлятся с 8:00 часов 10 мая до 20:00 часов 22 июня. Из-за этого движение там будет закрыто по крайним правым полосам.

В мэрии попросили водителей учитывать ограничения и заранее планировать свой маршрут.

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