В Челябинской области 72-летняя женщина продала квартиру, чтобы отдать деньги мошеннику

Мошенник заполучил деньги, но решил не останавливаться на достигнутом и оставил пенсионерку без жилья Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Мошенник заставил жительницу Челябинской области отдать все сбережения и продать квартиру. Жертвой афериста стала 72-летняя пенсионерка из Снежинска.

Горожанке позвонил по телефону незнакомец. Он представился сотрудником правоохранительных органов и убедил женщину срочно получить в банке кредит. В противном случае, как заявлял мошенник, кредит на имя пенсионерки оформят преступники. Все полученные в долг деньги, 172 тыс. рублей, женщина перевела на «безопасный счет». То есть, разумеется, на счет преступника.

На следующий день неуемный аферист позвонил вновь. Он рассказал, что квартира пенсионерки — в залоге по кредиту и из-за этого выставлена на продажу. Чтобы не потерять жилье, горожанке требовалось оформить договор купли-продажи квартиры, а полученные деньги снова перевести на «безопасный счет».

История была шита белыми нитками, но аферисту все равно удалось заморочить голову своей жертве. Пенсионерка продала квартиру и перевела ему вырученные 2 млн рублей, приложив к ним свои сбережения – 156 тыс. рублей.

После этого мошенник звонить перестал. А пенсионерка погрузилась в раздумья, проанализировала свои действия и поняла наконец, что поддалась на обман.

Как сообщили в региональном ГУ МВД, после обращения женщины возбудили уголовное дело о мошенничестве. Афериста сейчас пытаются разыскать.

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