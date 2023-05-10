Челябинск заволокло дымом от пожаров, 10 мая зафиксировали превышение ПДК

Челябинск в дымке Фото: Ольга ЩАПИНА

Челябинск 10 мая утопает в туманной дымке, в разных районах города чувствуется запах гари. В региональном министерстве экологии заявили, что основная причина дымки — это пожары в соседних Курганской, Тюменской и Свердловской областях.

— По данным ГУ МЧС России по Челябинской области, за последние сутки было организовано тушение 80 техногенных пожаров, — добавляют в министерстве.

В Челябинске вдобавок с утра 9 мая введен режим неблагоприятных метеоусловий. Он продлится до 15:00 10 мая.

— В данный момент в большинстве районов города фиксируются превышения в среднем на 0,6 ПДК по взвешенным веществам, — сообщают в минэкологии.

Челябинцам при усилении запаха гари советуют поменьше находиться на улице, не открывать окна в квартирах и пить больше воды.

Напомним, в Челябинской области три дня тушили крупный лесной пожар. Пламя охватило более тысячи гектаров.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru