Под Челябинском машина врезалась в остановку и опрокинулась, водитель погиб

Фото: УГИБДД по Челябинской области

В Челябинской области случилось смертельное ДТП с переворотом. Авария произошла в 23:05 на дороге Челябинск-Октябрьское.

LADA Granta съехала с трассы, врезалась в остановку общественного транспорта и перевернулась. Удар был такой силы, что рухнула боковая стена остановки. 58-летний водитель погиб на месте.

Фото: УГИБДД по Челябинской области

Как рассказали в региональном управлении ГИБДД, ранее мужчину лишили водительского удостоверения. ДТП случилось по предварительным данным, из-за того, что водитель не справился с управлением.

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