В Челябинской области локомотив сошел с рельсов

Фото: Уральская транспортная прокуратура

В Челябинской области ночью 10 мая произошла авария на железной дороге. Возле станции Пирит сошел с рельсов грузовой локомотив 2ТЭ25К.

Как рассказали в Уральской транспортной прокуратуре, авария случилась на подъездных путях и не вызвала задержек в движении пассажирских поездов. Люди при происшествии не пострадали.

На месте ЧП работает следственно-оперативная группа.

— Предварительная причина схода локомотива - раскантовка рельс, — сообщили в центральном межрегиональным следственным управлением на транспорте СК.

Раскантовка — это смещение рельса из нормального положения. Следователи начали проверку, ищут признаки нарушения правил безопасности.

Накануне в Челябинске случился пожар недалеко от железнодорожного вокзала.

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