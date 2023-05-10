В Челябинской области локомотив сошел с рельсов

Фото: Уральская транспортная прокуратура
В Челябинской области ночью 10 мая произошла авария на железной дороге. Возле станции Пирит сошел с рельсов грузовой локомотив 2ТЭ25К.
Как рассказали в Уральской транспортной прокуратуре, авария случилась на подъездных путях и не вызвала задержек в движении пассажирских поездов. Люди при происшествии не пострадали.
На месте ЧП работает следственно-оперативная группа.
— Предварительная причина схода локомотива - раскантовка рельс, — сообщили в центральном межрегиональным следственным управлением на транспорте СК.
Раскантовка — это смещение рельса из нормального положения. Следователи начали проверку, ищут признаки нарушения правил безопасности.
Накануне в Челябинске случился пожар недалеко от железнодорожного вокзала.
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