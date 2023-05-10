В Челябинской области участнику ограбления с убийством двоих человек отказали в смягчении режима

Александр Самохвалов на суде. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Челябинской области Копейский городской суд отказал в смягчении режима Александру Самохвалову, который в 2015 году вместе с родным братом ограбил региональное управление специальной связи. Вместе они проникли в здание, завладели табельным пистолетом дежурного и убили двоих сотрудников. Потом они украли 52,7 млн рублей и два огнестрела из сейфов.

В феврале 2016 года Александра Самохвалова, который сам был фельдъегерем Управления спецсвязи, приговорили к 16 годам колонии строгого режима. Верховный суд РФ снизил срок до 15 лет 9 месяцев. Сейчас грабитель мужчина хотел смягчить свое наказание.

– Прокурор в суде указал, что в период содержания в учреждениях ФСИН Самохвалов фактически не принял мер к погашению исковых требований и заглаживанию вреда перед потерпевшими. Остаток срока составляет 7 лет 6 месяцев 16 дней, – сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru