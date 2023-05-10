В Челябинской области директора будут судить после гибели сотрудников, которые задохнулись в свинарнике

Фото: прокуратура Челябинской области

В Красноармейском районе Челябинской области будут судить директора фирмы «Аквамарин», которая занимается уборкой помещений. В апреле прошлого года ее сотрудники занимались очисткой свинокомплекса. Один из мужчин, не прошедший инструктажа по охране труда и технике безопасности, без защиты органов дыхания спустился в подвал цеха. Из-за низкого уровня кислорода в помещении он задохнулся. За ним полез коллега и также погиб от асфиксии.

– Обвиняемая в нарушении правил по охране труда не разработала локальные нормативные акты, устанавливающие правила безопасного проведения работ, не ознакомила с ними работников, не обеспечила проведение предварительных проверок воздушной среды помещений на содержание кислорода, углекислого газа и других опасных веществ, а также не обеспечила работников необходимыми средствами индивидуальной защиты органов дыхания, – сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

Директора фирмы обвиняют в нарушении требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц (ч. 3 ст. 143 УК РФ). Максимальное наказание по статье – пять лет лишения свободы.

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