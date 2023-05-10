Великомученика Георгия почитают как покровителя христианского воинства. Фото: Пресс-служба Челябинской епархии

В Челябинск доставят частицу мощей Георгия Победоносца. Они прибудут в Свято-Симеоновский кафедральный собор 2 июня. Перед святыней будут совершаться торжественные богослужения, а верующие получат возможность поклониться мощам угодника Божия. Мощи Георгия Победоносца пробудут в челябинском соборе до 4 июня.

Великомученик Георгий – покровитель Русского воинства. Сейчас по всей стране началась акция «Всероссийский молебен о Победе» в поддержку воинов-защитников России. Благодаря этому святыня побывает в большинстве регионов и посетит 100 городов, чтобы каждый смог попросить помощи у святого.

– Урал недаром называют опорным краем державы, – говорит митрополит Челябинский и Миасский Алексий. – На нашей земле всегда жили подлинные патриоты, которые помогали Отечеству выстоять в непростые времена. И сегодня жители Челябинской области неустанно трудятся на благо Родины. Принесение мощей святого Георгия в Челябинск окажет южноуральцам духовную, благодатную поддержку. Великомученика Георгия почитают как покровителя христианского воинства. Поклониться угоднику Божию сможет каждый южноуралец.

Принесение мощей великомученика Георгия Победоносца в города России совершается при организационной поддержке Всемирного Русского Народного Собора. По словам организаторов, принесение мощей символизирует величие русского духа и уверенность в Победе.

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