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НовостиОбщество10 мая 2023 8:45

Помогаем вместе: «ЧЕЛИНДБАНК» запустил сбор средств на благотворительный логистический проект

Клиентам предлагают перечислить посильную для себя сумму
Источник:kp.ru

Проект фонда «Искорка» — «Дорога жизни» работает с 2013 года с целью помочь безопасно попасть на лечение тем, кто живет далеко в регионе или лечится в федеральных центрах Москвы или Санкт-Петербурга.

Каждый день онкобольные дети и их родители сталкиваются с новыми жизненными трудностями, одна из которых – безопасно добраться до больницы. В период химиотерапии, когда иммунитет сильно снижен, любая инфекция может прервать лечение. Иногда дорога может занять 4-6 часов, и если эти 6 часов провести в автобусе — для онкобольного ребенка это может стать смертельно опасным.

«Дорога жизни» один из самых финансово затратных проектов «Искорки». Цель проекта на площадке «Челиндбанк - Помогаем вместе» — собрать средства для одного месяца работы проекта, а это 325 000 рублей. Собранные деньги будут потрачены на оплату специального такси и авиабилетов для маленьких пациентов.

Клиентов «ЧЕЛИНДБАНК» приглашают посетить страницу проекта и перечислить возможную для себя сумму для проекта «Дорога жизни».

Справка о проекте «Челиндбанк – Помогаем вместе»

ПАО «ЧЕЛИНДБАНК» поддерживает ряд социально значимых проектов: от сотрудничества с благотворительными фондами до проектов по улучшению экологии и городской среды. Целью является создание экосистемы, объединяющей возможности благотворителей для участия в финансировании социально значимых программ и проектов, улучшающих качество жизни общества.